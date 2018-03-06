Олимпийский чемпион по боксу Йока дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 6 марта. Французский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелом весе, Тони Йока дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняла антидопинговая комиссия Французской федерации бокса, сообщает Equipe.

По информации издания, Йока наказан за пропуск трех допинг-тестов. "Тони дисквалифицирован из-за недисциплинированности, - сказал адвокат Йоки Арно Перикар. - Это больше формальная проблема".

Дисквалификация спортсмена может быть увеличена до двух лет.

Йока завоевал золото в весовой категории свыше 91 кг на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Он является чемпионом мира 2015 года. В прошлом году перешел в профессионалы и провел три поединка, во всех одержав победы (два - нокаутом). 7 апреля у него был запланирован бой против соотечественника Сириля Леоне в Париже.