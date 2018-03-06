Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Австрийский биатлонист Ландертингер выступил против бойкота этапа КМ в Тюмени

Спорт
6 марта, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Сборные Чехии, США и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в соревнованиях 8-11 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Доминик Ландертингер

Доминик Ландертингер

© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 6 марта. Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер примет участие в этапе Кубка мира в Тюмени и выступает против бойкота этого соревнования. Об этом сообщает Nachrichren.at.

"Конечно, нет, - ответил Ландертингер на вопрос, поддерживает ли он бойкот этапа. - Я точно буду там участвовать. Для меня отказ от работы был бы немыслим. Надо перестать раздувать эту тему".

Ландертингер - четырехкратный призер Олимпийских игр (два серебра и две бронзы), чемпион мира в масс-старте (2009), двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Также IBU сохранил за Россией право проведения этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. Сборные Чехии, США и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 8 по 11 марта.

Смотрите также

Чемпион ОИ-2018 Самуэльссон объявил о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Болельщики из Франции, Германии и Белоруссии посетят этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
2
Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148
3
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
4
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
5
В МИД Великобритании прокомментировали слова Джонсона о бойкоте ЧМ-18
6
Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"
7
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама