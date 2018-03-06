Австрийский биатлонист Ландертингер выступил против бойкота этапа КМ в Тюмени

ТАСС, 6 марта. Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер примет участие в этапе Кубка мира в Тюмени и выступает против бойкота этого соревнования. Об этом сообщает Nachrichren.at.

"Конечно, нет, - ответил Ландертингер на вопрос, поддерживает ли он бойкот этапа. - Я точно буду там участвовать. Для меня отказ от работы был бы немыслим. Надо перестать раздувать эту тему".

Ландертингер - четырехкратный призер Олимпийских игр (два серебра и две бронзы), чемпион мира в масс-старте (2009), двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Также IBU сохранил за Россией право проведения этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. Сборные Чехии, США и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 8 по 11 марта.