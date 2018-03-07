Тренер: отсутствие команд ВХЛ и КХЛ осложняет развитие хоккейного клуба "Атланты"

МЫТИЩИ /Московская область/, 7 марта. /ТАСС/. Руководство клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Атланты" подвело итоги сезона, подчеркнув необходимость поддержки и развития команды. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Атлантов" Владимир Потапов.

"Мы всеми силами пытаемся готовить кадры для сборных России. По нашей информации, до пяти наших игроков будут вызваны в сборные для игроков до 18 и до 20 лет, то есть работа не прошла даром, не зря доверяли молодым ребятам. Тут [в клубе "Атланты"] никто не хочет проигрывать, поэтому стремимся привлекать спонсоров, средства для развития команды. Мы всеми силами пытаемся вернуть большой хоккей в Мытищи, который был здесь и который все любили", - сказал Потапов.

"Атланты", представляющие Мытищи (Московская область), заняли 12-е место в Западной конференции МХЛ, не попав в плей-офф. В заключительном матче регулярного чемпионата клуб во вторник потерпел поражение от санкт-петербургского "Динамо" со счетом 1:2.

"Команда выступила даже в плане набранных очков успешнее, чем в прошлом сезоне, но все равно не попала в плей-офф, хотя ставилась такая задача руководством перед тренерским штабом, а тренерским штабом - перед игроками. Надо учитывать, что в связи с отсутствием [аффилированных] команд ВХЛ, КХЛ мы были крайне ограничены в выборе исполнителей. Несколько игроков получали предложения от клубов с системой, с вертикалью и выбирали эту перспективу, что осложняло набор и отбор игроков для решения задачи", - подчеркнул Потапов.

Главный тренер "Атлантов" и генеральный директор Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта №8, на базе которого существует команда, Сергей Коновалов также подчеркнули, что клуб не вел переговоры о сотрудничестве с подольским "Витязем", в том числе по вопросам переезда клуба КХЛ на арену "Мытищи". "Никаких разговоров у нас не было, в первый раз об этом слышу", - сказал Коновалов.