Российские гонщики Петров и Булатов выступят в Blancpain GT Series в предстоящем сезоне

ТАСС, 7 марта. Российские пилоты Виталий Петров и Денис Булатов в сезоне-2018 примут участие в чемпионате Blancpain GT Series Endurance Cup в составе российской команды SMP Racing by AKKA. Об этом сообщает пресс-служба SMP Racing.

Россияне вместе с пилотом Mercedes британцем Майклом Мидоузом будут выступать на автомобиле Mercedes AMG GT3.

"Мы рады сотрудничеству с коллективом Mercedes в этой престижной серии, - заявил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. - Мы давно следим за успехами автомобилей этой марки в различных соревнованиях, и у нас уже есть опыт совместной работы - наш пилот Сергей Сироткин выступает в "Формуле-1" на автомобиле "Уильямс", где стоит мотор Mercedes. И мы уверены, что продолжение сотрудничества в серии Blancpain приведет нас к новым победам".

"В конце прошлого сезона я говорил болельщикам, что хотел бы участвовать как можно в большем количестве гонок, - заявил Виталий Петров. - И все вышло отлично: мы принимаем участие в суперсезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость на российском прототипе BR1, а также едем в серии Blancpain. Очень здорово, что выступать мы будем в составе российской команды, под российским флагом. Думаю, будет непросто, но конечно же мы будем бороться только за высшие награды".

"Я очень благодарен программе SMP Racing за возможность участвовать в таком сильном чемпионате как Blancpain, - отметил Денис Булатов. - Выступать в Blancpain - это серьезный и интересный вызов для меня. С нетерпением жду начала сезона".

Сезон в Blancpain GT Series Endurance Cup стартует 20 апреля на трассе "Монца" в Италии. Тесты пройдут на автодроме "Поль Рикар" во Франции 13-14 марта.