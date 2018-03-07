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Конькобежка Воронина вошла в состав сборной России на ЧМ в классическом многоборье

Спорт
7 марта, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Также на чемпионате выступят Юлия Скокова и Евгения Лаленкова

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Наталья Воронина

Наталья Воронина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 марта. Бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане Наталья Воронина вошла в состав сборной России на чемпионат мира в классическом многоборье, который пройдет в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Также на чемпионате выступят Юлия Скокова и Евгения Лаленкова. В состав мужской команды были включены Сергей Грязцов, Данила Семериков и Сергей Трофимов.

Воронина стала бронзовым призером Олимпиады в Пхёнчхане на дистанции 5000 метров. Также она является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в командной гонке преследования. На чемпионате мира в классическом многоборье в 2017 году россиянка заняла шестое место.

Чемпионат мира в классическом многоборье пройдет в Амстердаме с 9 по 11 марта. Конькобежцы определят сильнейшего по сумме выступлений на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м у мужчин и на дистанциях 500 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м у женщин.

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