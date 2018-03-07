Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Норвежская лыжница Йохауг выйдет на старт впервые после дисквалификации 21 апреля

Спорт
7 марта, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Отмечается, что 29-летняя спортсменка будет соревноваться не с профессионалами, а с любителями

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тереза Йохауг

Тереза Йохауг

© Heikki Saukkomaa, Lehtikuva via AP

ТАСС, 7 марта. Норвежская лыжница Тереза Йохауг 21 апреля примет участие в гонке "Скарвереннет", которая станет ее первым стартом после дисквалификации. Об этом сообщает телеканал NRK.

Отмечается, что 29-летняя спортсменка будет соревноваться не с профессионалами, а с любителями. Также менеджер Йохауг Йорн Эрнст сообщил, что первым официальным стартом лыжницы станет турнир в Бейтостолене в ноябре.

Смотрите также

Норвежская лыжница Йохауг взяла на себя ответственность за употребление допинга

Лыжница Йохауг не будет оспаривать решение CAS о продлении срока дисквалификации

FIS считает справедливым решение CAS об увеличении дисквалификации лыжницы Йохауг

Лыжница Йохауг считает несправедливым решение CAS продлить срок дисквалификации

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

В феврале 2017 года арбитражный комитет Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой увеличить срок дисквалификации Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации, норвежка была дисквалифицирована на 18 месяцев с 18 октября 2016 года.

Йохауг является олимпийской чемпионкой Игр 2010 года в Ванкувере в эстафете 4х5 км, также в ее активе семь золотых медалей мировых первенств. В 2014 и 2016 годах она становилась победительницей общего зачета Кубка мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: экипаж разбившегося в Сирии Ан-26 проходил службу в Ленобласти
2
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8
3
Почему Берлускони и Ренци потерпели поражение на выборах в Италии
4
В Крыму задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
5
ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ
6
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама