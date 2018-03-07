Норвежская лыжница Йохауг выйдет на старт впервые после дисквалификации 21 апреля

ТАСС, 7 марта. Норвежская лыжница Тереза Йохауг 21 апреля примет участие в гонке "Скарвереннет", которая станет ее первым стартом после дисквалификации. Об этом сообщает телеканал NRK.

Отмечается, что 29-летняя спортсменка будет соревноваться не с профессионалами, а с любителями. Также менеджер Йохауг Йорн Эрнст сообщил, что первым официальным стартом лыжницы станет турнир в Бейтостолене в ноябре.

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

В феврале 2017 года арбитражный комитет Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой увеличить срок дисквалификации Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации, норвежка была дисквалифицирована на 18 месяцев с 18 октября 2016 года.

Йохауг является олимпийской чемпионкой Игр 2010 года в Ванкувере в эстафете 4х5 км, также в ее активе семь золотых медалей мировых первенств. В 2014 и 2016 годах она становилась победительницей общего зачета Кубка мира.