ТАСС, 7 марта. Московский стадион "Лужники" признан лучшей футбольной ареной 2017 года по версии экспертов. Об этом сообщает портал stadiumdb.com.

В специальную комиссию, которая определяла лучший стадион года, вошли пять архитекторов. При выборе они руководствовались тремя ключевыми критериями: архитектурная ценность, функциональность и инновации.

Второе место занял стадион "Ю Арена" во французском Нантере, третье - "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США). Также в десятку лучших футбольных арен 2017 года по версии экспертов вошел стадион "Санкт-Петербург".

Первый матч на реконструированном московском стадионе "Лужники" прошел 11 ноября 2017 года, тогда сборная России в товарищеском матче уступила команде Аргентины (0:1). Стадион "Лужники" примет игры чемпионата мира 2018 года, в том числе матч открытия и финал.

Рейтинг лучших стадионов составляется с 2012 года. Первым российским стадионом в этом рейтинге стала "Казань- Арена" (2013 год, 11-е место). С 2014 года рейтинг был разделен на голосование болельщиков и специалистов. В 2016 году домашний стадион "Спартака" "Открытие-Арена" занял третье место в интернет-голосовании, но не вошел в десятку по версии экспертов, а в прошлом году стадион футбольного клуба "Краснодар" стал вторым по версии болельщиков и третьим по версии экспертов.