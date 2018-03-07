Ерохин: игру "Лейпцига" можно сравнить с топовыми российскими клубами

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. "Лейпциг" играет в быстрый и атакующий футбол, поэтому игру немецкого клуба можно сравнить с лучшими российскими командами. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Лейпцигом" и "Зенитом" пройдет в четверг в Германии, начало встречи запланировано на 23:05 мск.

"У нас было достаточно времени, чтобы переключиться на матч в Лиге Европы, мы будем готовы к игре на все 100 процентов. "Лейпциг" исповедуют атакующую игру, это молодая и быстрая команда, думаю, будет более атакующий футбол, а не как в матче с "Амкаром". Игру команды можно сопоставить с топовыми российскими клубами. Нужно переключиться на предстоящий поединок, думаю, что в жестких моментах матча решения принимает арбитр, а я играю так, как играю", - сказал Ерохин.

В матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" в субботу принимал пермский "Амкар", встреча завершилась со счетом 0:0.

Ответная игра с "Лейпцигом" пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.