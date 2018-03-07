Сироткин стал последним во второй день заключительных тестов "Формулы-1"

ТАСС, 7 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал последнее время во второй день заключительных предсезонных тестов в Барселоне.

22-летний Сироткин, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1", сел за руль "Уильямса" во второй половине дня, сменив партнера по команде канадца Лэнса Стролла. Россиянин проехал по трассе 77 кругов, на лучшем из которых показал время 1 минута 22,350 секунды. При этом ни один из кругов Сироткина не был пройден в квалификационном режиме, а из-за поломки машины он потерял более часа. Стролл проехал 63 круга, показав 10-е время дня (1.20,349).

Лучшим в первый день тестов стал австралиец Даниэль Риккьярдо из "Ред Булл" (1.18,047; 165 кругов). Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (1.18,400; 90), третьим - его партнер по команде финн Валттери Боттас (1.18,560; 82).

В четверг за рулем "Уильямса" поедут Стролл и резервный пилот команды поляк Роберт Кубица.

Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).