Тренер: "Лейпциг" может пройти "Зенит", несмотря на нехватку опыта в еврокубках

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Футбольному клубу "Лейпциг" не хватает опыта выступлений в еврокубковых матчах, но команде по силам пройти "Зенит" в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Ральф Хазенхюттль.

Матч между "Лейпцигом" и "Зенитом" пройдет в четверг в Германии, начало встречи запланировано на 23:05 мск. "Лейпциг" провел в еврокубках восемь игр.

"Нам не хватает опыта в еврокубковых матчах, нужно играть более сконцентрировано во многих моментах, но нам под силам пройти "Зенит", ведь мы уже выбили "Наполи" (в 1/16 финала - прим. ТАСС), мы выложимся завтра на 100 процентов. Я бы отметил, что "Зенит" опытнее нас, выделил бы в их составе Ивановича, который выступал за "Челси", мне также очень нравится Ригони, потому что он хорошо играет обеими ногами. "Зенит" играет в атаку, нужно быть внимательнее и не забывать, что они действуют жестко, впечатляет, что соперник забил больше всех команд на групповом этапе (17 голов - прим. ТАСС), ведь это почти три гола в каждой игре", - сказал Хазенхюттль.

"Положительным результатом завтра будет не пропустить, но нам не удавалось сделать это в еврокубках раньше, однако нам хочется пройти "Зенит" не за счет голов на выезде. Завтра, скорее всего, не сыграет Кевин Кампль, у него небольшая травма, но это единственный игрок, которого не будет на матче с "Зенитом". Хорошо, что восстановился Форсберг, да, он не может играть все 90 минут, но он один из лидеров команды и быстро принимает решения на поле. То, что стадион завтра не будет забит, не является для нас проблемой, ведь это четвертая игра подряд дома, а играем мы в четверг поздно вечером", - заявил тренер.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.