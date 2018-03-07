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IBU временно отстранил врача сборной Казахстана по биатлону

Спорт
7 марта, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Во время январского обыска в расположении команды Казахстана на Кубке мира в Италии полиция обнаружила в комнате врача упаковки с преднизолоном, который входит в список запрещенных веществ

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ТАСС, 7 марта. Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил врача сборной Казахстана Хоссилбека Тагаева. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

В январе итальянская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана, которая участвовала в этапе Кубка мира в Антхольце. Этот обыск проводился в рамках официального расследования австрийских органов, связанного с ситуацией во время чемпионата мира 2017 года в австрийском Хохфильцене. В феврале 2017 года во время мирового первенства австрийская полиция провела обыски в гостиничных номерах сборной Казахстана, в результате чего было изъято множество медицинских препаратов. Позднее у казахстанских спортсменов были взяты анализы для проверки на допинг, все допинг-тесты дали отрицательный результат.

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Во время январского обыска итальянская полиция обнаружила в комнате врача упаковки с преднизолоном, который входит в список запрещенных веществ. В соответствии с антидопинговыми правилами Тагаев был временно отстранен от участия в любом мероприятии под эгидой IBU. Национальная федерация биатлона Казахстана также обязана временно отстранить его от работы в сборной.

В январе 2017 года в Восточном Тироле местный житель обратил внимание, как пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали на бензоколонке большую картонную коробку. В ней позднее были обнаружены такие материалы одноразового пользования, как шприцы, ампулы для инъекций, а также рукописные заметки, которые указывали на допинг. Помимо этого, в коробке были различные аккредитации на мероприятия IBU. Коробка была передана Антидопинговому агентству Австрии, анализ найденных документов и записей показал, что содержимое коробки принадлежит сборной Казахстана.

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