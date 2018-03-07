Тренер: "Лион" готов оказать достойное сопротивление ЦСКА в матче 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Футболисты французского "Лиона" готовы оказать достойное сопротивление московскому ЦСКА в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер французской команды Бруно Женезио.

В текущем сезоне чемпионата Франции "Лион" идет на четвертом месте, имея в своем активе 49 очков после 26 матчей.

"У нашей команды была череда разных периодов. В сентябре и январе мы играли очень хорошо, я согласен, что результаты могли быть совсем другими, но за последние три месяца из 21 встречи "Лион" 15 сыграл на выезде. Наши футболисты отлично показали себя в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Мои игроки очень талантливы и готовы оказать достойное сопротивление ЦСКА", - сказал Женезио.

Тренер считает, что морозная погода и поздний прилет "Лиона" не повлияют на игру команды. Первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Лионом" пройдет 8 марта в Москве. Во время матча ожидается девять градусов мороза.

"Это был наш выбор - прилететь буквально за 24 часа до игры. Я уверен, что это нам не помешает. Что касается московских погодных условий, то погода не станет помехой для нас, нам нужно больше думать о сопернике, нежели о климате. Ровно то же самое касается и газона, мы привыкли играть на жестких полях, поэтому проблем не будет", - сказал Женезио.

"Если говорить о результате, то нас бы устроила победа. Что касается ЦСКА, то это прекрасная команда с хорошим подбором игроков. У них сильные нападающие и быстрые игроки на флангах. Нас ожидает сложное двухматчевое противостояние, если мы проявим наши сильные стороны и не будем заниматься шапкозакидательством, то все будет хорошо", - добавил тренер.

Футболистам "Лиона" важно сохранить концентрацию

"Каждый турнир имеет свои особенности и в каждом матче мы работаем, но не всегда все получается так, как нам хотелось бы, - сказал вратарь французской команды Антони Лопеш. - Результаты зависят не только от того, в какой форме ты находишься в каждом конкретном матче, но и от концентрации.

Нам очень важно сохранить ее в матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА. На мой взгляд, это и будет залогом успеха".

"Для нас Лига Европы имеет особый статус, так как финал пройдет на нашем стадионе. После того, как у нас не получилось проявить себя во внутреннем чемпионате и Кубке Франции, Лига Европы является для нас приоритетной целью. Главное - это играть на все сто от стартового до финального свистка, тогда все получится", - добавил Лопеш.

Голкипер считает, что морозная погода не станет препятствием для французской команды.

"Для нас завтрашний матч пройдет в достаточно необычных условиях. Сегодня, как только мы сошли с трапа самолета, то сразу почувствовали прохладный климат. Но завтра после того, как прозвучит финальный свисток, мы будем играть, не обращая внимания на погодные условия, мороз для нас не станет препятствием", - сказал в заключение Лопеш.

Матч ЦСКА - "Лион" начнется в 21:00 мск.