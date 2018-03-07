Тренер: хоккеисты "Спартака" будут биться до конца в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Игроки "Спартака" будут сражаться до конца в серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

В среду "Спартак" со счетом 1:3 уступил ЦСКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Красное-белые впервые в этой серии сумели распечатать ворота соперника. В данном противостоянии армейцы ведут в серии со счетом 3-0.

"Первый и второй периоды проигрывали во всех компонентах. В третьем отрезке соперник дал нам больше возможности играть в атаке. У нас уже нет права на ошибку, будем биться до конца. Можно порадоваться за молодого парня [Илью Талалуева], который забросил первую шайбу в плей- офф", - сказал Епанчинцев.

"Первый гол всегда нужен, посмотрим, как он поможет в завтрашней игре, будем стараться биться до конца, - продолжил специалист. - Согласен, Вилле Лаюнен безобразно сыграл в моменте со вторым голом, наверное, поэтому он не попал на Олимпиаду. Мы постоянно говорим об этом [более агрессивных действиях], ведь наибольший процент голов забивается с пятака. Мы не та команда, которая так действует [лезет в драку], тем более счет нам не позволял этого сделать".

Четвертая игра серии между "Спартаком" и ЦСКА состоится 8 марта.