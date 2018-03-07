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Талалуев: заброшенная шайба поможет "Спартаку" в четвертом матче серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

Спорт
7 марта, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Нападающий красно-белых забросил единственную шайбу "Спартака" за три матча серии 1/8 финала турнира

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Заброшенная в концовке третьего периода третьего матча шайба в ворота ЦСКА поможет хоккеистам "Спартака" в психологическом плане в преддверии четвертой игры серии. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Илья Талалуев.

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В среду "Спартак" в домашнем матче уступил ЦСКА со счетом 1:3. Талалуев забросил единственную шайбу хозяев. В серии до четырех армейцы повели 3-0. В двух предыдущих встречах спартаковцам не удалось забросить ни одной шайбы (0:6 и 0:1).

"Психологически было тяжело, что мы не забрасывали, сейчас этот груз сошел, думаю, завтра будет попроще. Старались не держать в голове то, что не могли размочить ворота соперника, но все равно это где-то закладывается, немножко давило, но мы прошли через это, посмотрим, как пойдет завтра", - сказал 20-летний хоккеист.

Четвертый матч серии между "Спартаком" и ЦСКА состоится в четверг в "ВТБ Ледовом дворце".

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