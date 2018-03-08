ЦСКА сыграет с французским "Лионом" в матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА проведет в четверг домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лиона". Для соперников армейцев кубковый турнир в нынешнем сезоне является приоритетным, учитывая, что именно на стадионе в Лионе 16 мая состоится финал Лиги Европы.

"Лион" занимает в чемпионате Франции четвертое место, армейцы в российской премьер-лиге идут пятыми. Если ЦСКА отстает от лидера "Локомотива" на восемь очков и сохраняет надежды даже на чемпионский титул, то "Лион" находится уже в 23 очках от ПСЖ, претендуя лишь на путевку в Лигу чемпионов. Хотя команде, которую возглавляет Бруно Женезио, можно попытаться пробиться в главный еврокубок через Лигу Европы, победив в домашнем финале.

"Лион" на групповой стадии Лиги Европы занял второе место в непростой группе, уступив лишь итальянской "Аталанте", но опередив английский "Эвертон" и кипрский "Аполлон". В 1/16 финала французский клуб уверенно переиграл испанский "Вильярреал" (3:1, 1:0).

При этом в чемпионате Франции "Лион" не может победить уже шесть матчей, три последние встречи завершив вничью. В воскресенье "Лион" в гостях сыграл вничью с "Монпелье" (1:1).

Атака - это самая сильная линия "Лиона", где играют капитан команды Набиль Фекир, Мариано Диас и Бертран Траоре, а также Мемфис Депай. Диас и Фекир с 16 голами являются лучшими бомбардирами команды в чемпионате Франции, тогда как в Лиге Европы больше всех забил Траоре (четыре мяча). Фекир получил небольшое повреждение и в Москве не сыграет.

У ЦСКА проблемы в обороне

У ЦСКА возникли серьезные проблемы в обороне. Травмированы Виктор Васин и Георгий Щенников, а в недавнем матче чемпионата России с "Уралом" получил повреждение Марио Фернандес, который в четверг также не сыграет. Пропустит домашний матч против "Лиона" из-за дисквалификации Василий Березуцкий, так что главному тренеру Виктору Гончаренко, скорее всего, придется вновь выпускать в центре обороны Понтуса Вернблума. Может выйти на поле и Алексей Березуцкий, который сам лишь недавно восстановился от травмы.

Уральцев ЦСКА в субботу обыграл не без проблем - 1:0, победный мяч после ошибки голкипера соперника забил Алан Дзагоев.

"Мы достаточно хорошо изучили "Лион", видели пять матчей в чемпионате. Команда достаточно сильная, хорошо сбалансирована, имеет в своем составе ряд индивидуально сильных игроков", - заявил Гончаренко.

Матч пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве, игра начнется в 21:00 мск. Главным арбитром назначен Антонио Матеу Лаос из Испании. Ответная встреча состоится в Лионе 15 марта.