"Химки" сыграют с "Миланом" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Химки" сыграет в четверг на своей площадке с итальянским "Миланом" в матче 25-го тура Евролиги. В случае победы над аутсайдером подмосковный клуб может подняться на четвертое место.

За шесть туров до конца регулярного чемпионата Евролиги "Химки" имеют в своем активе 14 побед, фактически гарантировав себе участие в 1/4 финала. Идущий на четвертом месте литовский "Жальгирис" имеет лишь на одну победу больше, и команда Георгиоса Барцокаса может опередить литовцев по итогам тура. "Жальгирис" встречается с действующим чемпионом Евролиги турецким "Фенербахче".

Миланцы давно не претендуют в Евролиге на высокие места, выступая в главном еврокубке благодаря лицензии "А", независимо от результатов в национальном чемпионате. Год назад миланский клуб, который сейчас также называется "Олимпия", уже в полуфинале проиграл "Тренто". При этом "Милан" остается самым титулованным клубом Италии - 27 побед, на счету команды также победы в Кубке европейских чемпионов в (1966, 1987, 1988). Однако за последние 20 лет "Милан" лишь раз вышел в 1/4 финала Евролиги - в 2014 году, уступив израильскому "Маккаби".

В нынешнем сезоне на счету "Милана" лишь восемь побед в Евролиге, одна из них была одержана в предыдущем туре - над занимающим последнее место турецким клубом "Анадолу Эфес" (77:64). Миланский клуб хуже всех в Евролиге действует в обороне, соперники в среднем во встречах с "Олимпией" набирают 84,6 очка.

116 очков в матче с "Динамо"

С начала сезона "Милан" возглавляет 48-летний специалист Симоне Пьяниджани, который уже выигрывал с миланцами шесть чемпионских титулов, а год назад привел к победе в чемпионате Израиля "Хапоэль" из Иерусалима. После 20 туров "Милан" занимает второе место в итальянском чемпионате, уступая лишь победителю прошлого сезона "Венеции".

В последнем матче "Милан" со счетом 116:93 разгромил "Динамо" из Сассари, на что обратил внимание главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас, назвавший соперника "талантливой атакующей командой".

Матч между "Химками" и "Миланом" пройдет на подмосковной "Арене-Мытищи", начало - 20:00 мск. В первом круге 7 декабря "Химки" победили в Милане со счетом 77:71.

В пятницу встречу 25-го тура проведет ЦСКА, который примет испанскую "Уникаху".