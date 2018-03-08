"Милан" сыграет с "Арсеналом" в матче футбольной Лиги Европы

ТАСС, 8 марта. Первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы состоятся в четверг. В центральном противостоянии дня итальянский "Милан" сыграет с английским "Арсеналом".

Миланцы после прихода на тренерский пост Дженнаро Гаттузо стали показывать впечатляющие результаты, которых у одной из самых популярных итальянских команд не было, пожалуй, с чемпионского 2011 года. Бывший опорный полузащитник "Милана" Гаттузо к 40 годам имел не самый удачный опыт работы с такими командами, как "Палермо" и "Пиза", а также в греческом ОФИ. Его назначение вместо Винченцо Монтеллы казалось прежде всего экономией средств на более именитого специалиста, однако китайские владельцы "Милана" неожиданно даже для болельщиков угадали.

Гаттузо зарядил команду энергией, упорядочил состав и наладил игру в обороне. Восемь последних матчей "Милан" не проигрывает, после провального старта поднявшись на седьмое место. И теперь красно-черные всерьез претендуют на победу в Лиге Европы, показав кубковый характер и дома - Гаттузо вывел "Милан" в финал Кубка Италии, где 9 мая ломбардийцы сыграют с "Ювентусом". Шесть последних матчей в различных турнирах "Милан" не пропускает мячей.

Хотя "Арсенал" Арсена Венгера имеет в последние годы куда больший кубковый опыт, "Милан" считается фаворитом предстоящего противостояния, учитывая, что лондонцы показывают в нынешнем сезоне нестабильную игру. В чемпионате Англии "Арсенал" проиграл три матча подряд и опустился на шестое место, рискуя вновь не попасть в Лигу чемпионов. Пожалуй, лишь победа в Лиге Европы способна спасти очередной неудачный сезон. Кубок Англии и Кубок лиги "Арсенал" уже проиграл, причем в финале Кубка лиги 10 дней назад "канониры" были разгромлены "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

"Милан" предыдущий тур чемпионата Италии пропустил - из-за смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори дерби с "Интером" было перенесено. Матч с "Арсеналом" пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в 21:00 мск, главным арбитром назначен Клеман Тюрпен из Франции.

Иммобиле против Мораэса

Другой итальянский клуб, "Лацио", свой матч 27-го тура сыграть успел, уступив на своем поле "Ювентусу" из-за гола, пропущенного на третьей добавленной ко второму тайму минуте. "Лацио" в 23:05 мск примет киевское "Динамо", которое сохраняет шансы на победу в чемпионате Украины, отставая от "Шахтера" на шесть очков. В воскресенье киевляне победили на своем поле "Зарю" (3:2), к 77-й минуте уступая в счете. Победный мяч польский защитник Томаш Кендзера забил на 92-й минуте.

Динамовский форвард Жуниор Мораес провел в нынешней Лиге Европы шесть мячей, уступая по этому показателю лишь Арицу Адурису из испанского "Атлетика" (7). Лидер атак "Лацио" Чиро Иммобиле отличился в Лиге Европы пять раз, при этом с 23 голами он лидирует в споре бомбардиров чемпионата Италии.

"Лацио" и "Динамо" сыграют на Олимпийском стадионе Рима, обслужит встречу судейская бригада из Словакии во главе с Иваном Кружляком.

Адурис, чьи два мяча в ворота "Спартака" на предыдущей стадии Лиги Европы, по сути, решили исход противостояния "Атлетика" с чемпионами России, в 23:05 может выйти на поле во французском Марселе. Команда из Бильбао доигрывает чемпионат Испании, занимая лишь 14-е место и сделав ставку на Лигу Европы. "Марсель" же идет третьим в чемпионате Франции, хотя и без надежд на чемпионский титул, - отставание от "Пари Сен-Жермен" составляет 18 очков.

В Лиге Европы "Марсель" на своем поле еще не проигрывал. На очередную игру на "Велодроме" главным арбитром назначен португалец Жорже Соуза.

Дортмунд против австрийского чемпиона

В 23:05 мск еще один претендент на победу в Лиге чемпионов, дортмундская "Боруссия", принимает австрийский "Зальцбург". Команда Петера Штёгера также рассталась с надеждами на чемпионство, отставая от "Баварии" уже на 21 очко, причем дортмундцам предстоит непростая борьба за место в Лиге чемпионов. "Боруссия" в бундеслиге не проигрывает уже 10 матчей, однако пять из них, в том числе и два последних, завершились вничью.

"Зальцбург", который тренирует германский специалист Марко Розе, близок к пятому подряд чемпионскому титулу в Австрии, опережая ближайшего конкурента, "Штурм" из Граца, на 10 очков. Матч на арене "Сигнал Идуна Парк" обслужат судьи из Словении во главе со Славко Винчичем.

Португальский "Спортинг" сыграет с чешской "Викторией" из Пльзени. Лиссабонцы в пятницу провели ключевой матч чемпионата с "Порту", проиграв со счетом 1:2 и фактически расставшись с надеждами на титул - конкуренты с севера страны оторвались уже на восемь очков. Порадовал наставника "Спортинга" Жорже Жезуша разве что 18-летний форвард Рафаэл Леау, который забил первый мяч в чемпионате Португалии.

"Виктория" уверенно лидирует в чемпионате Чехии, на девять очков опережая пражскую "Славию". Пльзеньцы намерены вернуть себе титул, в прошлом сезоне завоеванный "Славией".

Встреча "Спортинга" и "Виктории" начнется в 23:05 мск, главный арбитр - Алексей Кульбаков из Белоруссии.

В четверг "Локомотив" сыграет в гостях с испанским "Атлетико", "Зенит" - с германским "Лейпцигом", ЦСКА примет французский "Лион". Ответные матчи во всех парах 1/8 финала Лиги Европы пройдут 15 марта.