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"Милан" сыграет с "Арсеналом" в матче футбольной Лиги Европы

Спорт
8 марта, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

В четверг пройдут первые матчи 1/8 финала второго по значимости еврокубка

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ТАСС, 8 марта. Первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы состоятся в четверг. В центральном противостоянии дня итальянский "Милан" сыграет с английским "Арсеналом".

Миланцы после прихода на тренерский пост Дженнаро Гаттузо стали показывать впечатляющие результаты, которых у одной из самых популярных итальянских команд не было, пожалуй, с чемпионского 2011 года. Бывший опорный полузащитник "Милана" Гаттузо к 40 годам имел не самый удачный опыт работы с такими командами, как "Палермо" и "Пиза", а также в греческом ОФИ. Его назначение вместо Винченцо Монтеллы казалось прежде всего экономией средств на более именитого специалиста, однако китайские владельцы "Милана" неожиданно даже для болельщиков угадали.

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Гаттузо зарядил команду энергией, упорядочил состав и наладил игру в обороне. Восемь последних матчей "Милан" не проигрывает, после провального старта поднявшись на седьмое место. И теперь красно-черные всерьез претендуют на победу в Лиге Европы, показав кубковый характер и дома - Гаттузо вывел "Милан" в финал Кубка Италии, где 9 мая ломбардийцы сыграют с "Ювентусом". Шесть последних матчей в различных турнирах "Милан" не пропускает мячей.

Хотя "Арсенал" Арсена Венгера имеет в последние годы куда больший кубковый опыт, "Милан" считается фаворитом предстоящего противостояния, учитывая, что лондонцы показывают в нынешнем сезоне нестабильную игру. В чемпионате Англии "Арсенал" проиграл три матча подряд и опустился на шестое место, рискуя вновь не попасть в Лигу чемпионов. Пожалуй, лишь победа в Лиге Европы способна спасти очередной неудачный сезон. Кубок Англии и Кубок лиги "Арсенал" уже проиграл, причем в финале Кубка лиги 10 дней назад "канониры" были разгромлены "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

"Милан" предыдущий тур чемпионата Италии пропустил - из-за смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори дерби с "Интером" было перенесено. Матч с "Арсеналом" пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в 21:00 мск, главным арбитром назначен Клеман Тюрпен из Франции.

Иммобиле против Мораэса

Другой итальянский клуб, "Лацио", свой матч 27-го тура сыграть успел, уступив на своем поле "Ювентусу" из-за гола, пропущенного на третьей добавленной ко второму тайму минуте. "Лацио" в 23:05 мск примет киевское "Динамо", которое сохраняет шансы на победу в чемпионате Украины, отставая от "Шахтера" на шесть очков. В воскресенье киевляне победили на своем поле "Зарю" (3:2), к 77-й минуте уступая в счете. Победный мяч польский защитник Томаш Кендзера забил на 92-й минуте.

Динамовский форвард Жуниор Мораес провел в нынешней Лиге Европы шесть мячей, уступая по этому показателю лишь Арицу Адурису из испанского "Атлетика" (7). Лидер атак "Лацио" Чиро Иммобиле отличился в Лиге Европы пять раз, при этом с 23 голами он лидирует в споре бомбардиров чемпионата Италии.

"Лацио" и "Динамо" сыграют на Олимпийском стадионе Рима, обслужит встречу судейская бригада из Словакии во главе с Иваном Кружляком.

Адурис, чьи два мяча в ворота "Спартака" на предыдущей стадии Лиги Европы, по сути, решили исход противостояния "Атлетика" с чемпионами России, в 23:05 может выйти на поле во французском Марселе. Команда из Бильбао доигрывает чемпионат Испании, занимая лишь 14-е место и сделав ставку на Лигу Европы. "Марсель" же идет третьим в чемпионате Франции, хотя и без надежд на чемпионский титул, - отставание от "Пари Сен-Жермен" составляет 18 очков.

В Лиге Европы "Марсель" на своем поле еще не проигрывал. На очередную игру на "Велодроме" главным арбитром назначен португалец Жорже Соуза.

Дортмунд против австрийского чемпиона

В 23:05 мск еще один претендент на победу в Лиге чемпионов, дортмундская "Боруссия", принимает австрийский "Зальцбург". Команда Петера Штёгера также рассталась с надеждами на чемпионство, отставая от "Баварии" уже на 21 очко, причем дортмундцам предстоит непростая борьба за место в Лиге чемпионов. "Боруссия" в бундеслиге не проигрывает уже 10 матчей, однако пять из них, в том числе и два последних, завершились вничью.

"Зальцбург", который тренирует германский специалист Марко Розе, близок к пятому подряд чемпионскому титулу в Австрии, опережая ближайшего конкурента, "Штурм" из Граца, на 10 очков. Матч на арене "Сигнал Идуна Парк" обслужат судьи из Словении во главе со Славко Винчичем.

Португальский "Спортинг" сыграет с чешской "Викторией" из Пльзени. Лиссабонцы в пятницу провели ключевой матч чемпионата с "Порту", проиграв со счетом 1:2 и фактически расставшись с надеждами на титул - конкуренты с севера страны оторвались уже на восемь очков. Порадовал наставника "Спортинга" Жорже Жезуша разве что 18-летний форвард Рафаэл Леау, который забил первый мяч в чемпионате Португалии.

"Виктория" уверенно лидирует в чемпионате Чехии, на девять очков опережая пражскую "Славию". Пльзеньцы намерены вернуть себе титул, в прошлом сезоне завоеванный "Славией".

Встреча "Спортинга" и "Виктории" начнется в 23:05 мск, главный арбитр - Алексей Кульбаков из Белоруссии.

В четверг "Локомотив" сыграет в гостях с испанским "Атлетико", "Зенит" - с германским "Лейпцигом", ЦСКА примет французский "Лион". Ответные матчи во всех парах 1/8 финала Лиги Европы пройдут 15 марта.

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