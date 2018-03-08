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Кожевников: хоккеистам "Нефтехимика" стоит выступать в ММА, если им нравится драться

Спорт
8 марта, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

В среду в третьем матче серии 1/8 финала между "Нефтехимиком" и "Трактором" команды суммарно набрали 249 минут штрафа

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ТАСС, 8 марта. Хоккеистам нижнекамского "Нефтехимика" следует задуматься о занятии другим видом спорта, если они так подготовлены. Такое мнение ТАСС выразил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

В среду в третьем матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги между "Нефтехимиком" и челябинским "Трактором", завершившимся победой уральцев со счетом 3:2, команды суммарно набрали 249 минут штрафа. Из них 188 минут на счету игроков "Нефтехимика".

"Мне не нравятся подобные вещи - надо играть в хоккей, а это все должно быть в каком-то другом месте. Пускай идут в борьбу или ММА [смешанные единоборства] , если им нравится, если они обученные люди, - сказал Кожевников. - Понимаю, что это заводит народ, но не до такой же степени. Это некрасиво, я вообще против грязи в хоккее".

"Естественно, молодежь "Нефтехимика" хочет заявить о себе, у [главного тренера Андрея] Назарова всегда команды жесткие, тут молодежь, энергии полно. Челябинская команда тоже боевая, неуступчивая, поэтому столько штрафных минут и набрали. Думаю, что со стороны тренеров "Нефтехимика" была установка вывести из себя хоккеистов "Трактора", напугать. Но у челябинцев характер очень стойкий, и пошло сопротивление, отсюда такое количество штрафных минут", - считает эксперт.

Перед третьим матчем серии тренерским штабом "Нефтехимика" были выведены из состава американский форвард и лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате Дэн Секстон и шведский защитник Эрик Густафссон. "Мне нравится, как играет "Трактор", думал, что "Нефтехимик" будет сопротивляться, но там происходит что-то непонятное. Иностранцев, которые весь чемпионат делали игру, убрали из состава - ведущих игроков. Очевидно, что это не просто так", - отметил Кожевников.

"Трактор" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч противостояния состоится в четверг в Нижнекамске.

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