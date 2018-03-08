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Эксперт: хоккеистам "Спартака" не хватает мастерства в серии плей-офф с ЦСКА

Спорт
8 марта, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0

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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" уступают в мастерстве игрокам ЦСКА в серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС выразил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Армейцы ведут в серии до четырех побед со "Спартаком" со счетом 3-0.

"Спартаку" будет трудно выиграть хотя бы одну встречу у ЦСКА, сложно что-то сделать, если нет мастерства, - отметил эксперт. - У армейцев длинная скамейка, шесть звеньев, а "Спартак" играет практически весь сезон одним составом".

Кожевников считает, что в матчах плей-офф смотрятся слабо легионеры "Спартака". "Иностранцев, которые должны быть на ведущих ролях, в этой серии вообще не видно, а кто забрасывать-то будет? Есть один игрок (Александр Хохлачев), который нацелен на ворота, а остальные здорово бегают, стараются, но не более того. Вчера целый период не могли задержаться в зоне", - подытожил собеседник агентства.

Четвертый матч серии между "Спартаком" и ЦСКА состоится в четверг в "ВТБ Ледовом дворце" и начнется в 17:00 мск.

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