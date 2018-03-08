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ФК "Атлетико" не станет повышать меры безопасности на матче с "Локомотивом"

Спорт
8 марта, 12:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде

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Болельщики мадридского "Атлетико"

Болельщики мадридского "Атлетико"

© EPA/Kiko Huesca

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Меры безопасности во время матча 1/8 финала Лиги Европы между испанским футбольным клубом "Атлетико" и московским "Локомотивом" не будут повышенными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мадридского клуба.

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

"Меры безопасности на этом матче будут такими же, как и на других еврокубковых играх на стадионе "Ванда Метрополитано", - сказали в пресс-службе.

Ранее в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного "Атлетика" и московского "Спартака". По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, который перенес инфаркт.

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