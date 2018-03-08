Российские горнолыжники смогли провести только одну тренировку на Паралимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Погодные условия внесли корректировки в подготовку российских горнолыжников с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), которым под флагом Международного паралимпийского комитета предстоит выйти на старт 10 марта. Команда смогла провести лишь одну тренировку, две оставшиеся отменены из-за погодных условий, сообщил ТАСС старший тренер команды по горнолыжному спорту лиц с ПОДА Александр Назаров.

Команда заехала в Олимпийскую деревню 4 марта.

"Из-за погодных условий сегодня была отменена тренировка по скоростному спуску, такая же история и завтра, поэтому готовимся в свободном режиме - тренажерный зал, общефизическая подготовка, - рассказал Назаров. - Времени толком протестировать трассу, лыжи, мази не было - только одну тренировку провели. У наших соперников была возможность опробовать местную трассу на финале Кубка мира, и в этом плане мы, к сожалению, проигрываем. Что делать, будем стараться, адаптироваться".

По мнению Назарова, основную конкуренцию отечественным спортсменам составят горнолыжники Австрии, Франции, Швейцарии и Канады. "Эти страны - сильные соперники, и они наверняка будут бороться за первую тройку. Но наши ребята, несмотря на все сложности, готовы. Поборемся", - рассказал тренер.

Как сообщил специалист, в плане размещения к оргкомитету Паралимпиады никаких замечаний. "Хорошо добрались, все заранее спланировали, разместились хорошо - на общих правах, как и другие команды. Так что для ребят стараются по максимуму, все хорошо. Никаких замечаний", - отметил он.

Назаров является личным тренером Александра Алябьева, Алексея Бугаева и Анастасии Хорошевой, которым предстоит выступить в Пхёнчхане уже в ближайшие дни. Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.