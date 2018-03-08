Первый кубок Домбая по фрирайду соберет в Карачаево-Черкесии более 50 спортсменов

ЧЕРКЕССК, 8 марта. /ТАСС/. Первый кубок Домбая по фрирайду пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) 10-11 марта, ожидается участие спортсменов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщил в четверг ТАСС президент региональной федерации по горнолыжному спорту Азнаур Хаджичиков.

"В первом кубке Домбая по фрирайду ожидаем участие 50-100 спортсменов из субъектов СКФО и ЮФО. Карачаево-Черкесию на соревнованиях представят 15 человек, в перспективе планируется создание сборной республики по этому виду спорта", - сказал Хаджичиков.

Соревнования пройдут по горным лыжам и сноуборду. "Спортсменам-юношам 18 лет и старше предстоит преодолеть трассу протяженностью около 1 км. Она достаточно сложная, перепад склона от 300 до 600 метров, а уклон - 55 градусов", - отметил собеседник агентства.

Состязания пройдут на склоне горы Мусса-Ачитара на высоте 3 тыс. метров.