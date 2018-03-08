Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый кубок Домбая по фрирайду соберет в Карачаево-Черкесии более 50 спортсменов

Спорт
8 марта, 13:10 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 8, марта. /ТАСС

Состязания пройдут на склоне горы Мусса-Ачитара

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 8 марта. /ТАСС/. Первый кубок Домбая по фрирайду пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) 10-11 марта, ожидается участие спортсменов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщил в четверг ТАСС президент региональной федерации по горнолыжному спорту Азнаур Хаджичиков.

"В первом кубке Домбая по фрирайду ожидаем участие 50-100 спортсменов из субъектов СКФО и ЮФО. Карачаево-Черкесию на соревнованиях представят 15 человек, в перспективе планируется создание сборной республики по этому виду спорта", - сказал Хаджичиков.

Соревнования пройдут по горным лыжам и сноуборду. "Спортсменам-юношам 18 лет и старше предстоит преодолеть трассу протяженностью около 1 км. Она достаточно сложная, перепад склона от 300 до 600 метров, а уклон - 55 градусов", - отметил собеседник агентства.

Состязания пройдут на склоне горы Мусса-Ачитара на высоте 3 тыс. метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: направлявшееся в Петербург судно на Балтике подало сигнал бедствия
2
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
3
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
4
Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес
5
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
6
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
7
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама