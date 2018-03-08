Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: Комарова и Горячев лучше справились с нервами в финале отбора на ЧМ по керлингу

Спорт
8 марта, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

По словам Василия Гудина, кто лучше справился с ответственностью, тот и победил

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Комарова и Даниил Горячев

Мария Комарова и Даниил Горячев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев лучше справились с ответственностью в финале отбора на чемпионат мира 2018 года по керлингу в дисциплине дабл-микст. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Василий Гудин.

За право выступить в составе сборной России на мировом первенстве Комарова и Горячев боролись с Анастасией Москалевой и Александром Ереминым. Отборочные матчи проходили в Сочи, со счетом 4:2 победу одержали Комарова и Горячев.

"Борьба в финале отбора была серьезная, команды подобрались равные. Буквально неделю назад соперники встречались между собой в финале турнира в Сочи, и тогда сильнее оказались Москалева и Еремин. Возможно, они посчитали, что являются намного сильнее соперника, это с ними сыграло злую шутку", - отметил Гудин.

"В отборе на чемпионат мира было много нервов - обе пары молодые и имеют мало опыта выступления в матчах подобного уровня. Кто лучше справился с ответственностью, тот и победил", - добавил собеседник ТАСС.

"Чтобы оценить шансы Комаровой и Горячева, нужно понять, кто из иностранных пар приедет на чемпионат мира. Я, например, знаю, что швейцарская олимпийская команда выступать там не будет. Мы никогда не загадываем вперед, надеемся, что сможем добавить в тактическом плане и улучшить техническое выполнение бросков. Настраиваемся на максимально хорошее выступление", - заключил специалист.

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в дабл-миксте выступали россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Они заняли третье место, но позднее допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещенного препарата. Спортсмены были лишены медалей и в данный момент не выступают, так как Крушельницкий временно отстранен от соревнований. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар пройдет в шведском Эстерсунде с 21 по 29 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: направлявшееся в Петербург судно на Балтике подало сигнал бедствия
2
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
3
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
4
Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес
5
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
6
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
7
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама