Тренер: Комарова и Горячев лучше справились с нервами в финале отбора на ЧМ по керлингу

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев лучше справились с ответственностью в финале отбора на чемпионат мира 2018 года по керлингу в дисциплине дабл-микст. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Василий Гудин.

За право выступить в составе сборной России на мировом первенстве Комарова и Горячев боролись с Анастасией Москалевой и Александром Ереминым. Отборочные матчи проходили в Сочи, со счетом 4:2 победу одержали Комарова и Горячев.

"Борьба в финале отбора была серьезная, команды подобрались равные. Буквально неделю назад соперники встречались между собой в финале турнира в Сочи, и тогда сильнее оказались Москалева и Еремин. Возможно, они посчитали, что являются намного сильнее соперника, это с ними сыграло злую шутку", - отметил Гудин.

"В отборе на чемпионат мира было много нервов - обе пары молодые и имеют мало опыта выступления в матчах подобного уровня. Кто лучше справился с ответственностью, тот и победил", - добавил собеседник ТАСС.

"Чтобы оценить шансы Комаровой и Горячева, нужно понять, кто из иностранных пар приедет на чемпионат мира. Я, например, знаю, что швейцарская олимпийская команда выступать там не будет. Мы никогда не загадываем вперед, надеемся, что сможем добавить в тактическом плане и улучшить техническое выполнение бросков. Настраиваемся на максимально хорошее выступление", - заключил специалист.

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в дабл-миксте выступали россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Они заняли третье место, но позднее допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещенного препарата. Спортсмены были лишены медалей и в данный момент не выступают, так как Крушельницкий временно отстранен от соревнований. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар пройдет в шведском Эстерсунде с 21 по 29 апреля.