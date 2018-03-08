Спортсмены из КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на церемонии открытия Паралимпиады-2018

ТАСС, 8 марта. Сборные КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на параде атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

МПК предложил обеим сторонам принять совместное участие в церемонии открытия, подобному тому, как это произошло на Олимпийских играх. Национальные паралимпийские комитеты КНДР и Южной Кореи отказались от данного предложения.

"Хоть мы и разочарованы, но уважаем решение обеих сторон. Они посчитали, что раздельное участие в церемонии открытия будет лучшим решением для них. В конце нашей встречи представители как КНДР, так и Южной Кореи признали, что участие в Играх в Пхёнчхане сблизило их, и они взяли на себя обязательство продолжить сотрудничество в будущем. Это подчеркивает огромную силу и способность спорта объединять страны и начинать между ними позитивный диалог", - заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Договоренность об участии сборной КНДР в Паралимпийских играх была достигнута в ходе переговоров 17 января. КНДР направила на Паралимпийские игры двух лыжников, которым МПК ранее отправил особое приглашение. Всего 24 человека вошло в делегацию КНДР, которая впервые будет представлена на Паралимпийских играх.

В начале 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, результатом которых стала поездка делегации КНДР, состоящей из более чем 500 спортсменов, чиновников и артистов, на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. На церемонии открытия Олимпиады делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 9 марта.