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Спортсмены из КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на церемонии открытия Паралимпиады-2018

Спорт
8 марта, 14:38 дата обновления: 8 марта, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 9 марта

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Флаг Паралимпийских игр

Флаг Паралимпийских игр

© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 8 марта. Сборные КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на параде атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

МПК предложил обеим сторонам принять совместное участие в церемонии открытия, подобному тому, как это произошло на Олимпийских играх. Национальные паралимпийские комитеты КНДР и Южной Кореи отказались от данного предложения.

"Хоть мы и разочарованы, но уважаем решение обеих сторон. Они посчитали, что раздельное участие в церемонии открытия будет лучшим решением для них. В конце нашей встречи представители как КНДР, так и Южной Кореи признали, что участие в Играх в Пхёнчхане сблизило их, и они взяли на себя обязательство продолжить сотрудничество в будущем. Это подчеркивает огромную силу и способность спорта объединять страны и начинать между ними позитивный диалог", - заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

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Договоренность об участии сборной КНДР в Паралимпийских играх была достигнута в ходе переговоров 17 января. КНДР направила на Паралимпийские игры двух лыжников, которым МПК ранее отправил особое приглашение. Всего 24 человека вошло в делегацию КНДР, которая впервые будет представлена на Паралимпийских играх.

В начале 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, результатом которых стала поездка делегации КНДР, состоящей из более чем 500 спортсменов, чиновников и артистов, на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. На церемонии открытия Олимпиады делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 9 марта.

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