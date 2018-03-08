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ХК "Авангард" снял поздравительный видеоролик к 8 Марта

Спорт
8 марта, 15:14 UTC+3 ОМСК ОМСК 8, марта. /ТАСС

На видеоролике демонстрируются отрывки с тренировки "Авангарда", затем нападающий Илья Михеев поздравляет женщин с праздником, а сразу восемь игроков команды кружатся на льду, образуя восьмерку

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ОМСК, 8 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" снял ролик к 8 Марта, в котором команда поздравляет всех женщин с наступившим праздником. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе омского клуба Олег Малицкий.

"Клуб этим видео поздравляет всех женщин с праздником. По ходу игры [с "Салаватом Юлаевым"] капитан команды Евгений Медведев также выступит с поздравлением, его покажут на видеокубе", - рассказал Малицкий.

По его словам, предложение снять такое видео поступило клубу от Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги. "Формат интересный, мы сразу согласились. А утром помогли снять поздравление "Салавату Юлаеву", который сейчас в Омске, ведь у них нет с собой оператора", - сообщил представитель омского клуба.

На видеоролике, представленном клубом, демонстрируются отрывки с тренировки "Авангарда", затем нападающий Илья Михеев поздравляет женщин с праздником, а сразу восемь игроков команды кружатся на льду, образуя восьмерку.

"Авангард" играет в 1/8 финал плей-офф с "Салаватом Юлаевым", счет в серии 2-1 в пользу омского клуба.

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