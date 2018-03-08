Глава UCI призвал антидопинговую организацию начать расследование в отношении команды Sky

ТАСС, 8 марта. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) француз Давид Лапартьен призвал Велосипедную антидопинговую организацию (CADF) открыть расследование в отношении британской команды Sky на предмет нарушения антидопинговых правил. Слова Лапартьена приводит Би-би-си.

В понедельник британский парламент представил доклад, в котором сообщается, что британский гонщик Брэдли Уиггинс из команды Sky в 2012 году злоупотреблял терапевтическими исключениями (TUE), чтобы использовать запрещенные в спорте вещества не ради лечения, а для повышения результатов. Утверждается, что Уиггинс благодаря этому имел преимущество перед соперниками во время соревнований, кроме того, не исключается, что триамцинолон применяли партнеры британца по команде Sky. При этом спортсмен не нарушил антидопинговых правил, так как имел разрешение на применение данного препарата, но при этом он "пересек этическую сторону" при использовании TUE. Sky решительно отвергает все обвинения в использовании TUE, кроме использования исключительно в медицинских целях.

"Если вы используете запрещенные вещества, чтобы улучшить свои результаты, то это мошенничество и обман. У нас есть Велосипедная антидопинговая организация (CADF), которая имеет полномочия начать расследование. Я бы хотел, чтобы они открыли расследование и выяснили, нарушала ли команда Sky антидопинговые правила", - заявил Лапартьен.

Также президент UCI отметил, что в 2012 году было довольно просто получить терапевтическое исключение. "Сейчас система терапевтических исключений организована хорошо, но раньше она работала немного по-другому, достаточно было небольшой помощи от доктора, чтобы получить разрешение на TUE. Если рассматривать этот вопрос в контексте времени, то можно сказать, что тогда существовала довольна большая "серая зона и, кажется, что Sky пользовались этим как преимуществом. Это значит, что они использовали правила в свою пользу или употребляли допинг", - задается вопросом Лапартьен.

Также в данный момент под расследованием UCI находится британский велогонщик из Sky Крис Фрум, который является четырехкратным победителем "Тур де Франс". Ранее в допинг- пробе Фрума, взятой во время победной для него многодневки "Вуэльта" в сентябре 2017 года, содержание вещества сальбутамол в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Пока UCI ведет расследование, Фрум не может быть дисквалифицирован, как и его результаты, показанные на "Вуэльте", не могут быть аннулированы.