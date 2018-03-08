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Все заявленные для участия в Паралимпиаде-2018 российские спортсмены прибыли в Пхёнчхан

Спорт
8 марта, 17:37 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На Паралимпийских играх выступят 30 россиян в пяти видах спорта и шесть спортсменов-ведущих

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Российские лыжники на Паралимпиаде в Сочи

Российские лыжники на Паралимпиаде в Сочи

© Артем Коротаев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все 30 заявленных для участия в Паралимпиаде в Пхёнчхане российских спортсменов прибыли в Южную Корею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Все наши спортсмены прибыли в Пхёнчхан, - говорится в сообщении пресс-службы. - Последней в столицу Паралимпиады прилетела [лыжница] Михалина Лысова, которая была допущена к стартам вместе с лидером Алексеем Ивановым 6 марта".

На Паралимпийских играх выступят 30 россиян в пяти видах спорта и шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК). Общая численность российской делегации на Играх составит 75 человек.

Церемония открытия Паралимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 марта, начало - в 14:00 мск.

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