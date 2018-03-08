Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лыжница Лысова расплакалась от счастья, когда узнала о допуске на Паралимпиаду

Спорт
8 марта, 17:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

МПК принял решение допустить к участию в зимних Паралимпийских играх Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова 6 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михалина Лысова

Михалина Лысова

© ИТАР-ТАСС/EPA/VALDRIN XHEMAJ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская лыжница Михалина Лысова разрыдалась, когда узнала о своем допуске на Паралимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в Пхёнчхане, куда прибыла последней из россиян, она была допущена к стартам в последний момент.

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить к участию в зимних Паралимпийских играх Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова 6 марта.

"Когда узнала, что поеду в Пхёнчхан, это было настоящим потрясением - плакала от счастья навзрыд, и плакали все, кто в тот момент был рядом со мной, - рассказала Лысова. - Первым, кому я позвонила с этой новостью, был Леша Иванов, он мне не поверил. А потом признался, что у него было такое опустошение, что не было сил радоваться, за него это делала семья".

Смотрите также

Все заявленные для участия в Паралимпиаде-2018 российские спортсмены прибыли в Пхёнчхан

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на церемонии открытия Паралимпиады-2018

Паралимпиада-2018 установит новый рекорд по количеству участников

Лысова призналась, что до сих пор не осознала произошедшего с ней, но боевой настрой перед стартами уже присутствует. "До сих пор пребываю в каком-то странном настроении, но настрой боевой, - подчеркнула спортсменка. - Я помню свое ужасное состояние, когда надежда умирала с каждой минутой, но со мной рядом были мои близкие, моя семья. Я хочу передать всем ребятам, попавшим в трудную ситуацию - не отчаивайтесь, до конца верьте в чудо, и особенно, когда оно уже практически невозможно".

Лыжница уже приступила к тренировкам. "Сегодня я пробежала кросс, ознакомилась с олимпийской деревней. Здесь меня встретили наши ребята - они очень обрадовались, когда узнали, что меня допустили. Засыпали звонками и письмами" - рассказала Лысова.

Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом МПК. Лысова является четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр, также она завоевала пять серебряных и две бронзовые медали Игр в карьере. Первый старт у лыжников пройдет 10 марта. Паралимпиада в Пхёнчхане открывается 9 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
3
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
4
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
5
Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама