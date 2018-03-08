Лыжница Лысова расплакалась от счастья, когда узнала о допуске на Паралимпиаду

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская лыжница Михалина Лысова разрыдалась, когда узнала о своем допуске на Паралимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в Пхёнчхане, куда прибыла последней из россиян, она была допущена к стартам в последний момент.

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить к участию в зимних Паралимпийских играх Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова 6 марта.

"Когда узнала, что поеду в Пхёнчхан, это было настоящим потрясением - плакала от счастья навзрыд, и плакали все, кто в тот момент был рядом со мной, - рассказала Лысова. - Первым, кому я позвонила с этой новостью, был Леша Иванов, он мне не поверил. А потом признался, что у него было такое опустошение, что не было сил радоваться, за него это делала семья".

Лысова призналась, что до сих пор не осознала произошедшего с ней, но боевой настрой перед стартами уже присутствует. "До сих пор пребываю в каком-то странном настроении, но настрой боевой, - подчеркнула спортсменка. - Я помню свое ужасное состояние, когда надежда умирала с каждой минутой, но со мной рядом были мои близкие, моя семья. Я хочу передать всем ребятам, попавшим в трудную ситуацию - не отчаивайтесь, до конца верьте в чудо, и особенно, когда оно уже практически невозможно".

Лыжница уже приступила к тренировкам. "Сегодня я пробежала кросс, ознакомилась с олимпийской деревней. Здесь меня встретили наши ребята - они очень обрадовались, когда узнали, что меня допустили. Засыпали звонками и письмами" - рассказала Лысова.

Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом МПК. Лысова является четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр, также она завоевала пять серебряных и две бронзовые медали Игр в карьере. Первый старт у лыжников пройдет 10 марта. Паралимпиада в Пхёнчхане открывается 9 марта.