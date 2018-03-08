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Делегация сборной США будет самой многочисленной на Паралимпиаде-2018

Спорт
8 марта, 17:52 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Всего в состав команды США вошли 68 спортсменов

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Делегация сборной США будет представлена самым большим количеством спортсменов на зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета Игр.

Всего в состав команды США вошли 68 спортсменов. Делегация сборной США была самой многочисленной и на Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 25 февраля.

Сборная Канады будет представлена на соревнованиях 52 атлетами, Японии - 38, Южной Кореи - 36, Норвегии - 32. Спортсмены из четырех стран - США, Канады, Южной Кореи и Норвегии - выступят во всех шести видах спорта, включенных в программу Игр в Пхёнчхане.

Паралимпиада-2018 установит рекорд по общему количеству участников соревнований. В Пхёнчхане выступят 567 спортсменов из 49 стран. Предыдущий рекорд по количеству участников Паралимпиады принадлежал Сочи. В 2014 году в Играх приняли участие 547 паралимпийцев из 45 стран.

В Южной Корее выступят 30 российских атлетов в пяти видах спорта и шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за допинговые нарушения будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.

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