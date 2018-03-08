Российские спортсмены на церемонии открытия Паралимпиады выйдут между Китаем и Чехией

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские спортсмены, которые примут участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года, получили 37-й порядковый номер на торжественном параде команд - между сборными Китая и Чехии. Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе делегации Ксения Филиппова.

Церемония открытия Паралимпиады пройдет в пятницу, начало - 14:00 мск.

"Команда пройдет на церемонии открытия под 37-м номером, после сборной Китая, - сообщила Филиппова. - Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК), под которым пойдут наши спортсмены, понесет волонтер, назначенный МПК".

В Южной Корее выступят 30 российских спортсменов в пяти видах, а также шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК) в нейтральном статусе.

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.