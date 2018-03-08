Главный судья КХЛ Анисимов положительно оценил работу арбитров в матче "Спартака" и ЦСКА

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает, что судьи хорошо отработали четвертый матч четвертьфинальной серии между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА (0:1). Такое мнение он выразил ТАСС.

В концовке игры Телегин получил 10-минутный штраф и дисциплинарный штраф до конца игры за неспортивное поведение. Кроме того, хоккеисты ЦСКА заработали в матче 38 штрафных минут, игроки "Спартака" - 6.

Позднее на пресс-конференции главный тренер армейцев Игорь Никитин прокомментировал эпизод с удалением Телегина. "Бессовестные люди. Специально пересматривал эпизод с Телегиным, прекрасно понимаю, для чего дают нам десятки, это хоккей не красит", - сказал специалист.

"Уважаемый Иван Телегин выразился нецензурно, его предупредили. Потом он проезжал мимо главного судьи и повторно неоднократно выражался нецензурно, за что и получил дисциплинарный штраф до конца игры. Обычный рядовой случай, обычное удаление", - сказал Анисимов.

"В целом судьи спокойно и ровно отработали матч. Это была не самая сложная игра плей-офф", - добавил он.