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Эксперт: Шипулин воспользовался усталостью соперников в спринте на этапе КМ в Финляндии

Спорт
8 марта, 22:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В четверг Шипулин выиграл спринт на дистанции 10 км, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский биатлонист Антон Шипулин воспользовался усталостью своих основных соперников из-за участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане и сумел победить в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Такое мнение ТАСС по телефону выразил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В четверг Шипулин выиграл спринт на дистанции 10 км, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне. Международный олимпийский комитет (МОК) из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) самостоятельно выбирал тех российских атлетов, которых готов допустить к Играм в статусе олимпийских атлетов из России под флагом МОК, однако в итоговый список 30-летний Шипулин по неизвестным причинам не попал.

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"Отличный результат, все очень здорово, думаю, что все те, кто был на Олимпиаде здорово выдохлись, и у Антона был отличный шанс себя проявить, чем он и воспользовался, - сказал Васильев. - Он большой молодец, я ему аплодирую. Самое главное, что он справился со стрельбой, был сильный ветер и то, что он отстрелялся на ноль еще больше делает ему чести".

Также Васильев отметил, что норвежцу Йоханнесу Бё помешали погодные условия в ходе спринта, норвежский биатлонист показал четвертый результат. "Погодные условия помешали Бё, он не смог стоя отстрелять нормально, - сказал Васильев. - Видно, что ходом Бё уже не тот Бё, который был в начале или середине сезона, поэтому видна усталость, причем больше эмоционально-психологическая, чем физическая, а Шипулина я еще раз поздравляю с победой".

Шипулин является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и чемпионом мира 2017 года в эстафете 4х7,5 км, также на его счету бронза Игр-2010 в той же дисциплине. Следующая гонка на этапе в Финляндии пройдет 9 марта, в этот день состоится женский спринт. Этап в Финляндии завершится 11 марта.

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