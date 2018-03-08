Гол Мхитаряна принес "Арсеналу" победу над "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 8 марта. Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над итальянским "Миланом" со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Забитыми мячами отметились Генрих Мхитарян (15-я минута) и Аарон Рэмси (45). Полузащитник канониров Месут Озил, отметившийся двумя результативными передачами, набрал 100-е очко по системе гол+пас (37 голов + 63 результативные передачи) в матчах за "Арсенал".

Ответный матч пройдет в Лондоне 15 марта.

В другом матче немецкая "Боруссия" из Дортмунда на своем поле уступила австрийскому "Зальцбургу" - 1:2.