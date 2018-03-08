Гончаренко: футболист ЦСКА Витиньо "тяжело" смотрится при трех играх в неделю

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо выглядит усталым, проводя три матча в неделю. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В четверг ЦСКА уступил французскому "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:1. Витиньо начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте заменив Георги Миланова.

"Осенью, когда играли три матча в неделю, Витиньо смотрелся достаточно "тяжело". В связи с этим мы приняли решение, чтобы он подходил свежим к каждому матчу. Также я остался недоволен ни Кучаевым, ни Милановым. Не считаю, что футболисты при игре на флангах доставили сопернику много проблем, когда атаковали", - сказал Гончаренко.

Комментируя результат матча Гончаренко отметил, что ЦСКА не заслуживал поражения в матче. "Исходя из того, как развивался матч, мы сегодня не заслуживали поражения, но в футболе не приемлем такой комментарий. К сожалению, мы не можем нащупать атакующих действий - в отличие от работы на тренировках, они получаются достаточно сумбурными. Сказалось также, что буквально дробило поле, мы теряли много мячей на владении, ведении и в передачах", - отметил Гончаренко.

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в матче против "Лиона" вышел на матч на позицию нападающего. "Понтус объективно может действовать в любой роли, и его качество игры не сильно падает при игре на любой позиции. Другое дело, что мы должны найти оптимальные атакующие взаимодействия, чтобы понять, как лучше его использовать", - сказал Гончаренко.

"В первую очередь, для нас важно выиграть в Грозном из-за сложной ситуации в чемпионате. Тем не менее, в Лион поедем с целью только побеждать. Один мяч забитый на выезде может многое поменять", - сказал Гончаренко.

Главный тренер "Лиона" Женезио выразил мнение, что его команде удалось победить за счет дисциплины.

"Я остался доволен отдачей своих футболистов в матче против ЦСКА. Игроки выполнили все установки на матч, показали требуемую дисциплину, за счет этого добились победы. Все это необходимо для достижения результата, мы на правильном пути в Лиге Европы, но нам есть еще, что совершенствовать", - сказал специалист.

"Футболисты "Лиона" на мой взгляд сегодня выглядели лучше, более энергичными и организованными. Сегодня мы могли забить больше, чем один мяч. Нам нужно научиться прибавлять в атакующих действиях. Что касается ответного матча, то не хочу показаться оптимистом, но думаю, что проблем не возникнет", - добавил Женезио.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы отсутствовал один из лидеров "Лиона" Набиль Фекир. Главный тренер французской команды назвал вероятным появление 24-летнего полузащитника в ответном матче. "Очень велики шансы, что Фекир сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА. Однако, я думаю, что он сможет выйти на поле уже в ближайшее воскресенье", - отметил Женезио.

Ответная встреча 1/8 финала между ЦСКА и "Лионом" состоится 15 марта во Франции.