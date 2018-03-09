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Происшествий во время футбольного матча ЦСКА - "Лион" в Москве не допущено

Спорт
9 марта, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В четверг московский ЦСКА уступил французскому "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:1

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Происшествий и нарушений порядка на футбольной встрече ЦСКА - "Лион" в Москве не произошло, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Столичными полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями общественности обеспечена охрана правопорядка и безопасности при проведении футбольного матча между командами ФК "ЦСКА" и "Лион". Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено", - сказали в ведомстве.

В четверг московский ЦСКА уступил французскому "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

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