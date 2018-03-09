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Баскетболистки "Надежды" проиграли "Авениде" и не вышли в 1/2 финала Кубка Европы

Спорт
9 марта, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 91:72 в пользу испанской команды

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ТАСС, 9 марта. Российская "Надежда" в гостях потерпела поражение от испанской "Авениды" со счетом 72:91 в ответном матче четвертьфинала женского Кубка Европы по баскетболу.

Самой результативной баскетболисткой матча стала защитник "Авениды" Ким Местда, набравшая 24 очка. В составе российской команды больше всех очков на счету защитника Алекс Бентли (16).

Первый матч также завершился победой испанской команды - 85:68. В полуфинале "Авенида" встретится с турецким "Галатасараем".

Кубок Европы является вторым по значимости европейским турниром после женской Евролиги. Действующим победителем турнира является стамбульский "Якин Догу Университет".

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