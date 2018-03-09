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Манчини считает, что "Зенит" не заслуживал забитого мяча в матче ЛЕ с "Лейпцигом"

Спорт
9 марта, 1:54 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ /Германия/ 9, марта. /ТАСС

В четверг "Зенит" уступил "Лейпцигу" со счетом 1:2

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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини

© EPA-EFE/FILIP SINGER

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини считает, что его команда не заслуживала даже одного забитого мяча в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига". Об этом он заявил на пресс- конференции.

В четверг "Зенит" уступил "Лейпцигу" со счетом 1:2. Встреча прошла в Германии.

"Хорошо провели 25 минут, может быть, 30, а потом мне даже не верится, насколько плохо мы стали играть, - сказал Манчини. - Считаю, что мы не заслужили даже одного забитого гола. Но мы забили, и ситуация стала легче перед второй игрой".

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"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

"В первом тайме мы выглядели неплохо в обороне. После 25-й минуты у нас пропал центр поля и вся центральная ось в нападении. 1:2 - неплохой для нас результат", - добавил специалист.

Также главный тренер "Зенита" отметил нападающего соперника Тимо Вернера, который отметился забитым мячом. "Это очень молодой быстрый игрок, и мы знали, что он представляет опасность. Считаю, нам удавалось сдерживать его в первом тайме. Во втором тайме у нас на поле было только четыре человека, а вчетвером Вернера не сдержать", - сказал Манчини.

"Зениту" не удалось купить еще одного такого игрока, как Паредес"

Манчини отметил, что вопрос о победителе двухматчевого противостояния с "Лейпцигом" остается открытым. "Я начал аплодировать Ригони [после второго гола "Лейпцига"], чтобы поднять ему боевой дух. Спасибо Кришито, что он забил шикарный гол и оставил открытым вопрос, кто пройдет в следующий круг", - сказал итальянец.

Также Манчини обратил внимание на то, что в зимнее трансферное окно клубу не удалось приобрести дополнительного игрока в центр поля. "Сложно объяснить подробно [что именно игроки "Зенита" делали плохо]. Просто двух центральных полузащитников и четверых игроков атаки на поле не было. У нас есть только Паредес, но он не участвовал в матче, а нам не удалось купить второго такого игрока, нет Паредеса - нет центра поля", - сказал главный тренер "Зенита".

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

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