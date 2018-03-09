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Хазенхюттль: шансы "Лейпцига" и "Зенита" на выход в 1/4 финала ЛЕ остаются равными

Спорт
9 марта, 2:04 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ /Германия/ 9, марта. /ТАСС

Главный тренер немецкой команды остался доволен игрой своей команды, однако выразил сожаление по поводу пропущенного гола

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ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Шансы "Лейпцига" и "Зенита" на выход в четвертьфинал футбольной Лиги Европы остаются абсолютно равными. Такое мнение высказал журналистам главный тренер немецкой команды Ральф Хазенхюттль.

"Зенит" проиграл на выезде "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала турнира со счетом 1:2.

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"Шансы [на выход в четвертьфинал] остаются 50 на 50. Мы знали до игры, что исход решится не в Лейпциге, а в Санкт-Петербурге. Обидно, что пропустили гол, и теперь "Зениту" достаточно победить со счетом 1:0. Нам нужно обязательно забивать на выезде", - считает Хазенхюттль.

Тренер остался доволен действиями команды. "Мы провели очень хорошую игру. Уже когда Эмиль Форсберг попал в штангу, мы заслуживали повести в счете, а во втором тайме мы продолжили оказывать давление на соперника. К сожалению, нам не хватило пяти минут, чтобы отправиться на выезд с отличным настроением, но все равно сегодня преобладает позитив", - сказал он.

Специалист признался, что игра сине-бело-голубых его не удивила. "Мы знали, что они не будут рисковать, что они будут обороняться. Им точно не хватало в середине поля Леандро Паредеса (полузащитник "Зенита" пропустил игру из-за дисквалификации - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Ответная встреча пройдет 15 марта.

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