Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Зенита" Кришито остался доволен результатом матча с немецким "Лейпцигом"

Спорт
9 марта, 2:11 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ /Германия/ 9, марта. /ТАСС

Итальянский защитник считает, что сине-бело-голубые сумеют показать лучший футбол в Петербурге в ответной встрече

Поделиться
Материал из 1 страницы
Доменико Кришито

Доменико Кришито

© EPA-EFE/FILIP SINGER

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Зенит" Доменико Кришито доволен результатом матча с немецким "Лейпцигом", но отметил, что команда могла сыграть лучше. Об этом он рассказал журналистам.

Смотрите также

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Хазенхюттль: шансы "Лейпцига" и "Зенита" на выход в 1/4 финала ЛЕ остаются равными

Манчини считает, что "Зенит" не заслуживал забитого мяча в матче ЛЕ с "Лейпцигом"

В четверг "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Германии. Кришито забил единственный мяч в составе сине-бело-голубых.

"Результат для нас хороший, но я думаю, что мы можем играть лучше. Я забил хороший гол, но перед ударом я просто взял мяч и поставил его на поле, не думал ни о чем особенном. Ответная игра будет такая же сложная, как сегодня", - сказал Кришито.

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Несколько сенаторов в США призвали к продлению ДСНВ и переговорам с Россией
4
Следствие по делу о крушении Boeing MH17 отказалось комментировать слова экс-главы СБУ
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в юбилейном матче в Лиге Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама