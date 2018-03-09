Футболист "Зенита" Кришито остался доволен результатом матча с немецким "Лейпцигом"

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Зенит" Доменико Кришито доволен результатом матча с немецким "Лейпцигом", но отметил, что команда могла сыграть лучше. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Германии. Кришито забил единственный мяч в составе сине-бело-голубых.

"Результат для нас хороший, но я думаю, что мы можем играть лучше. Я забил хороший гол, но перед ударом я просто взял мяч и поставил его на поле, не думал ни о чем особенном. Ответная игра будет такая же сложная, как сегодня", - сказал Кришито.

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.