"Зенит" уступил "Лейпцигу" в юбилейном матче в Лиге Европы

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Этот матч стал для сине-бело-голубых 100-м в Лиге Европы и Кубке УЕФА.

Забитыми мячами отметились Брума (56-я минута) и Тимо Вернер (77) - у хозяев, Доменико Кришито (86) - у гостей, гол Вернера стал для него шестым в шести последних матчах в еврокубках. "Зенит" владел мячом 38% игрового времени, при этом нанес восемь ударов по воротам соперника (два в створ) - в два раза меньше, чем футболисты "Лейпцига" (16 ударов, пять в створ). Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини остался недоволен действиями своих подопечных. "Хорошо провели 25 минут, может быть, 30, а потом мне даже не верится, насколько плохо мы стали играть", - сказал он после встречи.

Тренер отметил, что трудности у команды возникли из-за плохой игры в центре поля, по его мнению, команде не хватало полузащитника Леандро Паредеса, который пропускал матч из-за дисквалификации за перебор желтых карточек. "Двух центральных полузащитников и четверых игроков атаки на поле не было, Паредес не участвовал в матче, а если его нет, то нет и центра поля", - сказал Манчини, посетовав, что клуб не купил футболиста, равного по классу аргентинцу, в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после матча также высказал мнение, что отсутствие Паредеса негативно отразилось на игре гостей, своей же командой он остался доволен. "Уже когда Эмиль Форсберг попал в штангу, мы заслуживали повести в счете, а во втором тайме продолжили оказывать давление на соперника", - сказал он.

Организаторы матча сделали сюрприз для болельщиков из России: за полчаса до начала встречи на стадионе заиграла песня "Город над вольной Невой", которая считалась неофициальным гимном Санкт-Петербурга, кроме того, на основе этой композиции написан гимн болельщиков "Зенита".

В концовке встречи оживление среди болельщиков хозяев вызвал момент, когда на табло стадиона показали результат параллельного матча Лиги Европы, в котором дортмундская "Боруссия" в домашнем матче уступила австрийскому "Зальцбургу" со счетом 1:2. Дело в том, что компания "Ред Булл" является владельцем как "Лейпцига", так и "Зальцбурга", при этом Союз европейских футбольный ассоциаций не усматривает в участии этих команд в одном турнире нарушения конкуренции.

Все решится в Санкт-Петербурге

В 1/4 финала Лиги Европы выйдут команды, одержавшие победы по сумме двух матчей. В случае ничьей в следующую стадию пройдут команды, забившие больше гостевых мячей. Дополнительное время и серия пенальти в ответных матчах возможны только в случае зеркального отражения результатов первых встреч.

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович считает, что гол Доменико Кришито на 86-й минуте со штрафного подарил надежду команде на положительный исход противостояния с "Лейпцигом". О важности забитого итальянским защитником мяча говорил и Манчини, отметив при этом, что его подопечные не заслуживали забитого гола. "Спасибо Кришито за шикарный гол, он оставил открытым вопрос, кто пройдет в следующий круг", - сказал специалист.

Главный тренер "Лейпцига" отметил, что для отличного настроения перед ответной игрой команде не хватило всего пяти минут. "Шансы [на выход в четвертьфинал] остаются 50 на 50, мы знали до игры, что исход решится не в Лейпциге, а в Санкт-Петербурге, поэтому обидно, что пропустили гол, и теперь "Зениту" достаточно победить со счетом 1:0", - сказал Хазенхюттль.

Иванович уверен, что в ответном матче "Зенит" сыграет лучше и забьет как минимум один гол в ворота "Лейпцига". "Нам нужно что-то менять в игре, но сейчас мы знаем, как играть против них, нам нельзя будет давать им пространство, чтобы они убегали в быстрые контратаки, и если мы сыграем, как умеем, то у нас есть шанс выиграть дома", - сказал серб.

Игру в Лейпциге посетило 19 877 зрителей, хотя арена вмещает 42 959 человек. Хазенхюттль сказал, что понимает тех, кто решил остаться дома и посмотреть матч по телевизору, так как встреча проходила поздно вечером в будний день. Болельщики "Зенита" до игры организованно прошли по городу, посвятив свой марш тому, что Лейпциг стал 150-м городом на карте выездных матчей санкт-петербургского клуба. Всего на игре присутствовало около 700 болельщиков из России, во время встречи они не использовали пиротехнику и вели себя дисциплинированно.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.