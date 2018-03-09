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Боксер Пакьяо проведет бой за звание чемпиона мира WBA против Матиссе в июне в Малайзии

Спорт
9 марта, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам

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Мэнни Пакьяо и Джефф Хорн (слева направо)

Мэнни Пакьяо и Джефф Хорн (слева направо)

© EPA/DAN PELED

ТАСС, 9 марта. Филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг против аргентинца Лукаса Матиссе в июне в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом заявил Пакьяо, которого цитирует британская газета The Sun.

"Мне нравится агрессивный стиль боя моего соперника, это очень важно для болельщиков. Матиссе не грязный боксер, я его уважаю. Я буду тренироваться и настроюсь на предстоящий бой", - сказал Пакьяо.

Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам. В январе 2018 года Матиссе в бою за вакантный титул чемпиона мира одержал победу нокаутомв 8-м раунде над Тевой Кирамом из Таиланда.

В активе 39-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету Матиссе 39 побед, четыре поражения и одна ничья.

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