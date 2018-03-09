Российские прыгуны в воду Кузнецов и Захаров завоевали серебро на этапе Мировой серии

ТАСС, 9 марта. Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Пекине.

Кузнецов и Захаров набрали 442,86 балла. Победу одержали китайцы Се Сыи и Цао Юань, в активе которых 497,34 балла. Бронза у украинцев Александра Горшковозова и Олега Колодия (406,89).

В аналогичной дисциплине у женщин россиянки Кристина Ильиных и Надежда Бажина стали четвертыми, победу одержали Чэнь Ивэнь и Ван Хань из Китая.

Кузнецов и Захаров являются действующими чемпионами мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.