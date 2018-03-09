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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Паралимпиаду в Пхёнчхане открытой

Спорт
9 марта, 15:20 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, марта. /ТАСС

Паралимпиада пройдет в течение 10 дней, будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил зимние Паралимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане открытыми. Церемония открытия зимней Паралимпиады проходит на Олимпийском стадионе Пхёнчхана, который был построен специально к Играм.

"XII зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане объявляю открытыми", - заявил Мун Чжэ Ин.

Паралимпиада пройдет в течение 10 дней, будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта - в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Сноуборд дебютирует на Паралимпиаде в качестве отдельного вида спорта - четыре года назад в Сочи в горнолыжную программу входили соревнования в сноуборд-кроссе, тогда как в Пхёнчхане в этом виде будут разыграны уже 10 комплектов наград - в слаломе и борд-кроссе.

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Южная Корея впервые принимает зимние Паралимпийские игры. В 1988 году в Сеуле проходила летняя Паралимпиада. Пхёнчхан смог получить право принимать Игры с третьего раза, он с разницей в три голоса проиграл право провести Игры в 2010 году Ванкуверу, в 2014 году с разницей в четыре голоса - Сочи.

Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года, с 1992 года эти соревнования проходят в столице предшествующих им Олимпийских игр.

Паралимпиада завершится 18 марта.

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