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Паралимпийский флаг поднят на церемонии открытия Игр-2018 в Пхёнчхане

Спорт
9 марта, 15:28 дата обновления: 9 марта, 15:50 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, марта. /ТАСС

Паралимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 18 марта

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Флаг Паралимпийских игр

Флаг Паралимпийских игр

© AP Photo/Matt Dunham

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Паралимпийский флаг поднят в рамках церемонии открытия Игр-2018 на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.

Флаг на церемонии несли южнокорейские паралимпийские спортсмены - Чхве Сара и Чхве Килла (горнолыжный спорт, нарушение зрения), Лим Хо Вон (теннис на колясках), Юн Чи Ю (настольный теннис), Пак Хён Гю (баскетбол на колясках), Пак У Чхоль (регби на колясках), Бон Хён Чхэ (лыжи), О Ёнюн (легкая атлетика).

Паралимпийский флаг, представляющий собой белое полотнище с расположенными по центру тремя полумесяцами красного, синего и зеленого цветов, впервые был использован на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Афинах в 2004 году. Три полумесяца Agitos символизируют движение, символ был создан крупным Европейским рекламным агентством Scholz & Friends.

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Паралимпийский гимн Hymn de l'Avenir ("Гимн будущего"), исполненный во время церемонии поднятия флага, был сочинен композитором Тьерри Дарнисом, гимн был утвержден Международным паралимпийским комитетом (МПК) в 1996 году.

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России не смогут выступить на Играх под национальным флагом. Решением МПК, россияне примут участие в Играх под паралимпийским флагом в статусе нейтральных паралимпийцев из России. Всего на Играх-2018 выступят 30 российских спортсменов.

Паралимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 18 марта.

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