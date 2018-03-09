Паралимпийский флаг поднят на церемонии открытия Игр-2018 в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Паралимпийский флаг поднят в рамках церемонии открытия Игр-2018 на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.

Флаг на церемонии несли южнокорейские паралимпийские спортсмены - Чхве Сара и Чхве Килла (горнолыжный спорт, нарушение зрения), Лим Хо Вон (теннис на колясках), Юн Чи Ю (настольный теннис), Пак Хён Гю (баскетбол на колясках), Пак У Чхоль (регби на колясках), Бон Хён Чхэ (лыжи), О Ёнюн (легкая атлетика).

Паралимпийский флаг, представляющий собой белое полотнище с расположенными по центру тремя полумесяцами красного, синего и зеленого цветов, впервые был использован на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Афинах в 2004 году. Три полумесяца Agitos символизируют движение, символ был создан крупным Европейским рекламным агентством Scholz & Friends.

Паралимпийский гимн Hymn de l'Avenir ("Гимн будущего"), исполненный во время церемонии поднятия флага, был сочинен композитором Тьерри Дарнисом, гимн был утвержден Международным паралимпийским комитетом (МПК) в 1996 году.

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России не смогут выступить на Играх под национальным флагом. Решением МПК, россияне примут участие в Играх под паралимпийским флагом в статусе нейтральных паралимпийцев из России. Всего на Играх-2018 выступят 30 российских спортсменов.

Паралимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 18 марта.