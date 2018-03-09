Огонь Паралимпиады зажжен на церемонии открытия Игр-2018 в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Огонь Паралимпиады зажжен в рамках церемонии открытия Игр-2018 на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.

Эстафета огня стартовала в Сеуле 3 марта с церемонии объединения факелов из пяти городов Южной Кореи. Их пламя соединили с современным цифровым факелом с огнем из Англии, где зародились Паралимпийские игры, а также с факелом Паралимпиады в Сеуле, зажженным в 1988 году.

Огонь Паралимпиады побывал во всех городах провинции Канвондо, где пройдут Игры, его пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км.

Каждый этап проноса факела на стадионе имел определенное идеологическое значение. Факелоносцы Чхве Бок (Южная Корея) и Ма Лю Чхоль (КНДР) символизировали сосуществование идеологий, южнокорейская спортсменка Со По На Ми и ее канадский тренер Каспар Вирц олицетворяли собой сосуществование людей из разных стран мира.

Сосуществование поколений символизировали отец и сын Пак Ын Чон и Пак Чи Хун, символами единения здоровых от природы людей и людей с ограниченными возможностями (нарушение зрения) стали Лян Чжэ Лим (спортсмен) и Ко Ын Сори (спортсмен-ведущий). Хоккеист Хан Мин Со стал предпоследним факелоносцем, ему была отведена роль символа стремления к мечте. Он использовал альпинистское снаряжение для подъема к финальному участку эстафеты. Зажгли огонь Со Cунсок (керлинг на колясках) и Ким Ын Чон (керлинг), они символизировали сосуществование паралимпийского и олимпийского движений.

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.