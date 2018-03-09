Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Огонь Паралимпиады зажжен на церемонии открытия Игр-2018 в Пхёнчхане

Спорт
9 марта, 15:53 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, марта. /ТАСС

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Огонь Паралимпийских игр

Огонь Паралимпийских игр

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Огонь Паралимпиады зажжен в рамках церемонии открытия Игр-2018 на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.

Эстафета огня стартовала в Сеуле 3 марта с церемонии объединения факелов из пяти городов Южной Кореи. Их пламя соединили с современным цифровым факелом с огнем из Англии, где зародились Паралимпийские игры, а также с факелом Паралимпиады в Сеуле, зажженным в 1988 году.

Огонь Паралимпиады побывал во всех городах провинции Канвондо, где пройдут Игры, его пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км.

Каждый этап проноса факела на стадионе имел определенное идеологическое значение. Факелоносцы Чхве Бок (Южная Корея) и Ма Лю Чхоль (КНДР) символизировали сосуществование идеологий, южнокорейская спортсменка Со По На Ми и ее канадский тренер Каспар Вирц олицетворяли собой сосуществование людей из разных стран мира.

Сосуществование поколений символизировали отец и сын Пак Ын Чон и Пак Чи Хун, символами единения здоровых от природы людей и людей с ограниченными возможностями (нарушение зрения) стали Лян Чжэ Лим (спортсмен) и Ко Ын Сори (спортсмен-ведущий). Хоккеист Хан Мин Со стал предпоследним факелоносцем, ему была отведена роль символа стремления к мечте. Он использовал альпинистское снаряжение для подъема к финальному участку эстафеты. Зажгли огонь Со Cунсок (керлинг на колясках) и Ким Ын Чон (керлинг), они символизировали сосуществование паралимпийского и олимпийского движений.

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

Смотрите также

Паралимпийский флаг поднят на церемонии открытия Игр-2018 в Пхёнчхане

Редкозубов считает, что участие в Играх-2018 под паралимпийским флагом добавит мотивации

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Паралимпиаду в Пхёнчхане открытой

Делегация из 36 россиян прошла на параде атлетов на церемонии открытия Паралимпиады-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
6
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама