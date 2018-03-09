Парсонс: Паралимпиада в Пхёнчхане поможет спортсменам реализовать свои мечты

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Спортсмены со всего мира смогут реализовать свои мечты на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение на церемонии открытия Игр-2018 высказал глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

"В течение следующих 10 дней миллиарды людей во всем мире станут свидетелями того, как мечты станут реальностью здесь, в Пхёнчхане. 70 лет назад сэр Людвиг Гуттман, отец Паралимпийских игр, дал надежду миллионам людей с ограниченными возможностями, и сегодня его мечта сильнее, чем когда-либо, - сказал Парсонс. - Однажды мудрый человек сказал: "Мечта, о которой грезишь только ты, - это всего лишь сон. Мечта, о которой вы грезите все вместе, - это реальность".

"Путешествие спортсмена начинается с мечты - мечты о конкуренции в спорте, мечты представлять свою страну, мечты выиграть медаль и записать свое имя в историю, - продолжил он. - С завтрашнего дня паралимпийцы начнут воплощать свои мечты в реальность, они будут совершать подвиги, о которых некоторые даже не смеют мечтать. Скорость, умение, сила, выносливость и интеллект, огромные способности, которые сначала удивляли вас, но в конечном итоге будут вдохновлять и волновать вас".

Парсонс поблагодарил правительство Южной Кореи и провинции Канвондо, оргкомитет Паралимпиады за приверженность этим Играм. "Я также хотел бы поблагодарить нашего партнера - Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом, который присоединяется к нам этим вечером. Вместе мы обеспечиваем самое захватывающее событие в мире. Вместе мы меняем мир через спорт, и вместе мы стремимся к лучшему спорту", - сказал глава МПК.

"На глазах у всего мира МПК будет продолжать противостоять любой угрозе для чистоты и открытости спорта. Паралимпийцы, продолжайте сражаться, играйте честно, веселитесь и продолжайте расширять пределы своих возможностей. Прежде всего, продолжайте мечтать, и ваши мечты могут быть реализованы", - заключил Парсонс.

Паралимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 18 марта.