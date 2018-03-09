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Около 300 атлетов примут участие в первенстве СКФО по греко-римской борьбе в Черкесске

Спорт
9 марта, 17:01 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 9, марта. /ТАСС

По словам вице-президента Федерации спортивной борьбы КЧР Беслана Махова, на соревнования заявлены все субъекты округа

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ЧЕРКЕССК, 9 марта. /ТАСС/. Первенство Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской борьбе, открытие которого состоится в Черкесске 10 марта, соберет более 300 спортсменов, сообщил в пятницу ТАСС вице-президент Федерации спортивной борьбы КЧР Беслан Махов.

"На соревнования заявлены все субъекты округа, ожидаем около 300 борцов. Сегодня день заезда, торжественное открытие состоится завтра. Схватки пройдут в 15 весовых категориях среди юношей 14 - 16 лет, нашу республику на первенстве представят 20 спортсменов. Основные дни состязаний - 10-11 марта", - сказал Махов.

Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе "Купол".

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