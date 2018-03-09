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Российский легкоатлет Емельянов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Спорт
9 марта, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Дисквалификация отсчитывается с 15 декабря 2017 года

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Станислав Емельянов

Станислав Емельянов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно дисквалифицировала российского ходока Станислава Емельянова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дисквалификация отсчитывается с 15 декабря 2017 года. 27-летний спортсмен обвинен в использовании или попытки использования запрещенной субстанции и запрещенных методов подготовки. Весной 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) уже дисквалифицировал спортсмена на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, аннулировав его результаты с 2 июня 2015 года.

В 2010 году спортсмен также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золота чемпионата Европы - 2010 в спортивной ходьбе на 20 км. Однако в 2015 году он был оправдан.

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