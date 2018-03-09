Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американская горнолыжница Шиффрин второй раз подряд победила в общем зачете Кубка мира

Спорт
9 марта, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В пятницу спортсменка завоевала бронзу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Офтершванге

Поделиться
Материал из 1 страницы
Микаэла Шиффрин

Микаэла Шиффрин

© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ТАСС, 9 марта. Американская спортсменка Микаэла Шиффрин завоевала бронзовую награду в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком Офтершванге и обеспечила победу в общем зачете турнира.

Победительницей соревнований в гигантском слаломе стала норвежка Рагнхильд Мовинкель, по итогам двух попыток показавшая время 2 минуты 34,80 секунды. Второе место у Виктории Ребенсбург (отставание 0,66 секунды) из Германии. Шиффрин уступила победительнице 0,74 секунды.

В общем зачете Кубка мира американская спортсменка набрала 1573 очка, опередив ближайшую преследовательницу Венди Хольденер из Швейцарии на 603 балла.

22-летняя Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, в ее активе золото Олимпиады в Сочи в слаломе, на Играх-2018 в Пхёнчхане спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе и серебро в горнолыжной комбинации (скоростной спуск + слалом). Американка является трехкратной чемпионкой мира в слаломе и обладательницей Кубка мира сезона-2016/17.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
6
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама