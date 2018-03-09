Американская горнолыжница Шиффрин второй раз подряд победила в общем зачете Кубка мира

ТАСС, 9 марта. Американская спортсменка Микаэла Шиффрин завоевала бронзовую награду в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком Офтершванге и обеспечила победу в общем зачете турнира.

Победительницей соревнований в гигантском слаломе стала норвежка Рагнхильд Мовинкель, по итогам двух попыток показавшая время 2 минуты 34,80 секунды. Второе место у Виктории Ребенсбург (отставание 0,66 секунды) из Германии. Шиффрин уступила победительнице 0,74 секунды.

В общем зачете Кубка мира американская спортсменка набрала 1573 очка, опередив ближайшую преследовательницу Венди Хольденер из Швейцарии на 603 балла.

22-летняя Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, в ее активе золото Олимпиады в Сочи в слаломе, на Играх-2018 в Пхёнчхане спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе и серебро в горнолыжной комбинации (скоростной спуск + слалом). Американка является трехкратной чемпионкой мира в слаломе и обладательницей Кубка мира сезона-2016/17.