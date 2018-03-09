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СМИ: поединок Тайсумова с Данхемом в UFС не состоится из-за проблем россиянина с визой

Спорт
9 марта, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Бой должен был состояться 7 апреля на турнире UFC 223 в Нью-Йорке

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ТАСС, 9 марта. Поединок российского бойца смешанного стиля Майрбека Тайсумова против американца Эвана Данхема отменен. Об этом сообщает портал Mmanytt со ссылкой на близкий к Тайсумову источник.

Бой должен был состояться 7 апреля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 в Нью-Йорке. По информации портала, российский боец может не успеть получить американскую визу к необходимому сроку. В связи с этим было принято решение отстранить спортсмена от поединка.

Тайсумов одержал 26 побед в смешанных единоборствах, из них две - досрочно, и потерпел пять поражений. На счету Данхема 18 побед (3 нокаутом) в 25 боях.

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